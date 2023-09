Sbalzato dallo scooter dopo schianto con auto: 74enne all’ospedale

TRIESTE - Dopo l'impatto con un'auto viene sbalzato dallo scooter e finisce a terra: è successo a un 74enne a San Pelagio intorno alle 12 di oggi, lunedì 11 settembre. Lo schianto si è verificato all'incrocio tra la SP5 e la SP6. Lo scooterista ha riportato fratture importanti agli arti inferiori ed è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo dagli operatori del 118. Danni ingenti anche per l'automobile. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia.