Sì schianta contro il guardrail tra il Lisert e Duino: un ferito a Cattinara

Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail: è successo a lungo l'A4 nel tratto compreso tra Lisert e Duino Sud, in direzione Trieste. Una persona è rimasta ferita, ma non gravemente. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale.

Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza del 118 proveniente da Monfalcone e l'automedica da Opicina. Attivati anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Monfalcone.

La persona ferita è stata assistita dalle equipes sanitarie del 118 ed è stata trasportata con lesioni non gravi all'ospedale di Cattinara. Le operazioni sono state coordinate dal Coa/Centro operativo autostradale di Udine.