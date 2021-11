Si schianta in moto nella notte: 35enne all’ospedale

Si schianta in moto in piena notte e tocca il suolo dopo un volo di 15 metri: è successo alle 4:30 in via Costalunga, poco prima dell’ex Hop Store Pub. Il forte rumore ha svegliato gli inquilini delle case vicine, che si sono riversati in strada e hanno chiamato i soccorsi. Il centauro 35enne ha riportato ferite multiple e un trauma cranico ma indossava un casco integrale e le sue condizioni al momento non sarebbero gravi. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica e la Polizia di Stato.