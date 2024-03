Schianto tra due auto a San Giovanni di Duino: due donne a Cattinara

DUINO AURISINA - Scontro tra due auto sulla SS14 a San Giovanni di Duino, in seguito al quale due donne sono rimaste ferite. Entrambe sono state portate a Cattinara, una in codice verde e una in codice giallo. Il trasporto è avvenuto tramite due ambulanze del 118 anche se è stato attivato l'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco.