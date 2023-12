Schianto tra auto e moto in viale Sanzio: 18enne all’ospedale

TRIESTE - Un ragazzo di 18 anni è finito all'ospedale dopo un incidente all'intersezione tra viale Sanzio e via Donatello. Stando a quanto si apprende, un'auto stava salendo da viale Sanzio verso piazzale Gioberto quando, nello svoltare in via Donatello, ha impattato contro la moto. Il 18enne è stato soccorso dal 118 ed è stato portato, vigile e cosciente, all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto le forze dell'ordine.