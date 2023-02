Schianto tra auto e moto a Bagnoli: un ferito

Un uomo in sella a uno moto si scontra con un'auto e viene sbalzato per due metri. E' successo questa mattina nel comune di San Dorligo della Valle / Dolina, a Bagnoli della Rosandra, in località Strada del Monumento. L'uomo ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato portato in ospedale a Cattinara in codice giallo. Sul posto l'ambulanza del 118, allertata dalla centrale operativa Sores. Sulle cause dell'incidente indaga la Polizia di Stato.