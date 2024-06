Schianto con cappottamento a Gorizia: due feriti

GORIZIA - Un incidente con cappottamento a Gorizia si è verificato oggi intorno a mezzogiorno, due i feriti di cui uno portato via in elicottero in codice rosso. E' successo in via Madonnina del Fante, per cause al vaglio della polizia locale di Gorizia i due mezzi, condotti da un 32enne e da un 45enne, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale e uno dei due è finito sottosopra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia locale, insieme all'elisoccorso regionale, che ha portato uno dei due feriti in codice rosso all'ospedale di Udine, mentre l'ambulanza ha trasportato l'altro conducente all'ospedale di Gorizia in codice verde. Si sono registrati disagi al traffico. Notizia in aggiornamento.