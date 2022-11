Schianto in A4: chi erano le vittime

Sono il classe 1992 Stefano Volante – di Ronchi dei Legionari – e il 34enne Dario Valletti, gradese, le vittime dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 novembre, lungo l'autostrada A4, all'altezza del comune di Campolongo Tapogliano, tra le province di Udine e Gorizia. Sono morti sul colpo a causa delle gravi ferite rimediate. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale si sono scontrate tre vetture (una Bmw sulla quale viaggiavano i due uomini deceduti, una Opel Insigna e una Kia). Ci sono anche due feriti: una terza persona è stata trasportata in codice giallo in ospedale mentre una quarta persona è rimasta ferita. In quel momento la visibilità nella zona dell’incidente era ridotta a causa della nebbia, manifestatasi in molte zone del Friuli in quelle ore.