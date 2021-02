Schianto in strada per Basovizza: "volo" di 15 metri sull'asfalto, 26enne grave a Cattinara

È successo oggi alle 7.30 del mattino in strada per Basovizza angolo via Fabiani. Sul posto il 118 e i Vigili del fuoco

Incidente frontale questa mattina presto a Basovizza, coinvolte un'auto e una moto, il suo conducente, 26enne, è rimasto ferito in modo grave dopo un volo di 15 metri. La seconda partenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste è intervenuta intorno alle ore 7.30, in Strada per Basovizza angolo Via Max Fabiani. La moto, una Yamaha T Max che procedeva in salita e una Hyundai Tucson che svoltava verso la Via Fabiani, sì sono schiantate e il conducente del motociclo è stato preso in carico dal personale del 118. Ha riportato un trauma facciale e cranico e diverse fratture, mentre i mezzi hanno subito danni ingenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

