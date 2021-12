Si schianta violentemente sul guardrail e perde il motore: un ferito

Incidente stradale verso le ore 18:40 del 30 dicembre con un'autovettura che è andata a sbattere violentemente sul guard rail perdendo anche il motore. Si tratta del secondo incidente in meno di un'ora nella stessa zona (prima un'altra uscita di strada autonoma a Prosecco). È accaduto verso le 18:40 sul Raccordo stradale RA13, in corrispondenza dello svincolo di Prosecco in direzione Venezia.

Uno degli occupanti dell'autovettura è stato trasportato all'ospedale ma nonostante il violento impatto la persona non sembrerebbe in gravi condizioni di salute. Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sul posto, Polizia stradale e personale del 118. Le cause sono in corso di accertamento.