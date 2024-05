Scivola con lo scooter, in ospedale con trauma cranico

TRIESTE - Scivola con lo scooter e si procura un trauma cranico. E' accaduto oggi pomeriggio alle 18 in via della Madonnina angolo via Oriani, arteria da cui proveniva l'uomo di 65 anni alla guida della moto. Il sessantacinquenne è caduto a terra e si è procurato un trauma cranico attutito dal casco. Giudicato non grave è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.