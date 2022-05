Scontro tra auto e moto in via Battisti: motociclista all’ospedale

Un incidente in pieno centro si è verificato oggi alle 13.30: è successo in via Battisti, in prossimità dell'incrocio con via Palestrina in direzione via Carducci. Per dinamiche ancora da stabilire, un'auto è entrata in collisione con una moto e ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato ferite lievi ed era cosciente quando è stato portato al Pronto Soccorso dal personale del 118. Sul posto l'Esercito che, in una prima fase, ha gestito la viabilità fino all'arrivo della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi.