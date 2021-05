Scontro tra due auto a San Giacomo, una finisce ribaltata: in tre all'ospedale

Incidente nel primo pomeriggio a San Giacomo, tra via Diacono e via del Rivo. Intorno alle 13:30 di oggi, 8 maggio, due auto si sono scontrate e una si è ribaltata su un lato. Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e uno dei passeggeri sono stati trasportati a Cattinara in codice verde. Sul posto Vigili del fuoco ,due ambulanze e Poliza Locale. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi del caso.

