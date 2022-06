Scontro tra suv e scooter in piazza Libertà: disagi al traffico

Un incidente si è verificato poco fa in piazza Libertà: coinvolti un suv Jaguar e uno scooter. Alla guida del mezzo a due ruote una donna, che non sembra aver subito gravi conseguenze dopo la caduta. Sul posto il 118, che ha portato la scooterista a Cattinara per accertamenti, e la Polizia locale per i rilievi e per la viabilità. È stata chiusa una corsia di marcia, si stanno verificando rallentamenti al traffico.