Scontro tra due auto a Duino: disagi al traffico

Un lieve sinistro si è verificato sulla SR14 all'ingresso di Duino. Per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri i Aurisina una Ford Focus, condotta da residente in provincia di Gorizia, è collisa contro una Lancia Y, condotta da un norvegese in vacanza. Nessun ferito, solo danni ai veicoli. Sul posto la pattuglia del Radiomobile per la viabilità.