Scontro tra bici e auto in Costiera: sul posto il 118

Uno scontro tra una bici e un'auto è avvenuto oggi intorno alle 15:30 in strada Costiera, in prossimità della galleria di Grignano. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il ciclista è caduto malamente a terra, mentre è rimasto illeso il conducente della macchina. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara ma le sue ferite non sarebbero gravi.