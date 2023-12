Scontro tra due auto: una persona all'ospedale

TRIESTE - Scontro tra due auto oggi, 22 dicembre, a Gorizia. Il sinistro si è verificato intorno alle 18, in via Madonnina del Fante. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno controllato le tre persone coinvolte: per una di loro è stata necessario il trasporto in ospedale con ferite non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.