Schianto in zona Campi Elisi: centauro 35enne sbalzato per otto metri

TRIESTE - Uno schianto tra una moto e un'auto si è verificato oggi in viale Campi Elisi, e il motociclista 35enne è stato sbalzato per otto metri. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile, all'intersezione con via delle Fiamme Gialle. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia di stato, intervenuta sul posto. Gli operatori del 118, arrivati in ambulanza dopo la chiamata della Sores, hanno preso in carico l'uomo, che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per la cura di ferite non gravi. Attivati anche i vigili del fuoco.