Scontro fra taxi e auto ad Aurisina: disagi sulla SP1

Un taxi e una Golf si scontrano lungo la SP 1 ad Aurisina. È successo poco dopo le 11:30: per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, un taxi si è scontrato con una Golf proveniente dall'altro senso di marcia. I conducenti dei veicoli sono rimasti illesi. La pattuglia dei Carabinieri di Aurisina ha garantito la viabilità lungo la frequentata provinciale.