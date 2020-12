Scontro tra auto e bus in via Mazzini: sei feriti

Un incidente si è verificato intorno alle 15 di oggi, 4 dicembre, in via Mazzini 26. Coinvolti un autobus e un'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, tre ambulanze e la Polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni sono sei i feriti: si tratta di alcuni paseggeri del bus e della conducente dell'autovettura rimasta incastrata nel veicolo. Disagi al traffico in quanto la strada è stata chiusa