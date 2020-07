Scontro tra due scooter in Costiera: quattro feriti

Due scooter entrano in collisione sulla costiera. È successo poco dopo le 16:30 sulla ss14 in località Marina di Aurisina quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Miramare e del Radiomobile di Aurisina due scooter diretti a Trieste si sono scontrati tra di loro. Le coppie a bordo dei motocicli sono rovinate sull'asfalto riportando gravi lesioni. Sul posto personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. La strada risulta bloccata per permettere i soccorsi e di rilevare l'incidente da parte dei Carabinieri del Radiomobile di Aurisina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.