Scooterista investe un capriolo, poi si sente male: elitrasportato a Cattinara

L’impatto ha ucciso l’animale, l’uomo si è sentito male dopo la caduta, probabilmente per i traumi subiti nell’incidente. È successo a Fiumicello

Stava percorrendo via Palazzetto a Fiumicello Villa Vicentina in sella al suo scooter quando un capriolo gli ha attraversato la strada. L'impatto, avvenuto ieri sera intorno alle 22, ha causato la morte dell'animale e la caduta a terra dell'uomo. Ad accorgersi dell'incidente sono stati degli automobilisti che hanno ritrovato lo scooter e l'animale morto a terra. Dello scooterista, però, non c'era traccia: a ritrovarlo, a qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente, una guardia giurata del servizio di Sorveglianza diurna e notturna che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L'ipotesi più probabile è che l'uomo si sia allontanato a piedi sentendosi poi male per i traumi causati dall'impatto con l'animale e la caduta a terra: sul posto sono intervenuti, oltre il 118 con un’auto medica e con l’elicottero, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.