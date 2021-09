Settantenne investe un pedone sulle strisce in viale Miramare

Investimento sulle strisce questa mattina alle 8.35 in viale Miramare, sotto il giardino Boccaccio: una Toyota Yaris condotta da un uomo di 70 anni, con iniziali F.C., procedeva in direzione Barcola quando ha investito un pedone che attraversava da destra verso sinistra in corrispondenza delle strisce pedonali. La vittima è un uomo di 32 anni con iniziali C.N., che avrebbe riportato diverse fratture ed è stato portato a Cattinara dal 118, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Rallentamenti al traffico in mattinata. Sul posto la Polizia locale.