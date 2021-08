Si schianta con lo scooter contro il bus: morta una 19enne

Una ragazza di 19 anni è morta nella notte di oggi, 14 agosto, in un incidente stradale accaduto intorno alle 4:30 in via Filzi, all'altezza di piazza Dalmazia. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la giovane stava rientrando a casa a bordo del suo scooter con in sella anche il fidanzato quando, arrivata all'incrocio, non ha rallentato ed è finita contro un autobus. A mettere subito in atto le manovre di rianimazione è stato l'autista del bus. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori sanitari con automedica e due ambulanze ma le condizioni della 19enne erano gravissime. Dopo ulteriori e vani tentativi di rianimarla, è stato constatato il decesso. Il ragazzo, che invece ha riportato solo qualche contusione, è stato portato a Cattinara in codice giallo. In ospedale è stato trasportato anche l'autista sotto shock.