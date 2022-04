Si schianta contro il guardrail in autostrada, automobilista in ospedale

La conducente d una Renault Captur è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un brutto incidente avvenuto poco dopo le 16 di oggi 18 aprile sul raccordo autostradale in località Sistiana. La donna alla guida dell'autovettura, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro il guardrail. Sul luogo del sinistro, oltre al personale di Autovie Venete, sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Rilievi a cura della Polizia stradale.