Slovenia, grave incidente nel tunnel autostradale di Dekani

CAPODISTRIA - Grave incidente, questa mattina intorno alle 9, nel tunnel autostradale Dekani, in direzione di Lubiana. Con una nota la polizia slovena ha specificato che "secondo le prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte due vetture e una persona sarebbe morta". La polizia sta indagando sull'incidente stradale. A causa dell'incidente stradale l'autostrada Primorska tra lo svincolo Srmin e lo svincolo Črni Kal in direzione Lubiana è chiusa. La chiusura dovrebbe durare alcune ore: intanto sulla strada regionale tra Srmin e Črni Kal è possibile una deviazione per tutti i veicoli, ha riferito il centro informazioni sul traffico delle strade statali. Notizia in aggiornamento