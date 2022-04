Brutto frontale in strada per Basovizza, uno estratto dalle lamiere, quattro a Cattinara

Nella serata di oggi 27 aprile il 118 ha trasportato all'ospedale di Cattinara quattro persone vittime di un brutto incidente stradale avvenuto in strada per Basovizza poco prima delle 19:30. Ad avere la peggio un giovane di 22 anni che si trovava alla guida della Fiat Panda (modello vecchio) che si è scontrata con una Bmw X3. Nell'impatto, il ventiduenne ha riportato la frattura del femore, mentre gli altri automobilisti sono stati portati al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco.