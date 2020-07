Tamponamento a catena in viale Miramare: tre auto coinvolte

Intorno alle 19 di oggi, 10 luglio, si è verificato un tamponamento a catena tra tre auto in viale Miramare, vicino a largo Roiano. Stando alle prime ricostruzioni, due delle tre autovetture, una Nissan e una Mini, erano ferme al semaforo, quando la terza auto, una Fiat Punto, le ha tamponate. Il conducente della Punto, un 25enne, è stato portato via dalla Croce Rossa perchè in stato confusionale. Sul posto anche la Polizia Locale. Disagi al traffico.

