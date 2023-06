Tamponamento a catena con capottamento in via Rossetti: tre feriti

TRIESTE - Probabile tamponamento a catena in via Rossetti, tre feriti e tre auto coinvolte, di cui una capottata su un fianco. E' successo oggi pomeriggio alle 13, all'altezza del civico 83, poco prima di via dell'Eremo. Coinvolta una Fiat 500 (l'auto capottata) con una ragazza di 23 anni alla guida, una Fiat Punto condotta da una donna di 46 anni e una Renault Scénic guidata da un uomo di 38 anni. Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia locale. Giunti sul posto i Vigili del fuoco con la prima partenza ed il furgone polisoccorso dalla Centrale. Gli operatori, in sinergia con il personale sanitario del 118, hanno estratto la conducente rimasta bloccata nel veicolo cappottato. Dopo essersi assicurati che i tre feriti fossero affidati alle cure sanitarie, le squadre hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia locale. L'intervento è ancora in corso e il traffico è fortemente compromesso, tanto che sono state deviate le linee degli autobus. Notizia in aggiornamento.