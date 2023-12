Maxi incidente sul raccordo autostradale: coinvolti sei veicoli e otto persone

TRIESTE - Un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque auto e un furgone si è verificato oggi pomeriggio lungo il raccordo autostradale 13, all'altezza dell'uscita Trebiciano-Opicina. Otto persone sono state soccorse e, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, lo schianto ha portato al cappottamento di uno dei mezzi, mentre un altro è finito ribaltato su un fianco. Il 118 è arrivato sul posto con tre ambulanze, chiamate dal personale della Sores di Palmanova, che ha attivato anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Tre delle persone soccorse sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale le altre cinque sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Due di queste sono rientrate a bordo delle ambulanze in codice giallo: una ha riportato un trauma toracico e un'altra, il passeggero del furgone, è stato proiettato fuori dal veicolo, procurandosi escoriazioni all'addome e agli altri. Codice verde per gli altri tre feriti. Nessuna persona coinvolta è in gravi condizioni di salute.