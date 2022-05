Brutto schianto tra scooter in corso Italia, in due all'ospedale

Un uomo e una donna sono finiti in ospedale dopo essere rimasti vittime di un incidente avvenuto in corso Italia, verso le 14.20 di oggi 20 maggio. Il sinistro - all'altezza dell'incrocio tra corso Italia e èvia Santa Caterina, stato causato da un tamponamento tra i due scooter coinvolti. Nel dettaglio, uno dei due scooter non si è accorto del semaforo rosso ed ha urtato violentemente l'altro che attendeva il verde. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rovinati a terra. L'uomo - sulla cinquantina - ha subito un brutto trauma all'arto inferiore sinistro. La donna è stata stabilizzata e caricata su una barella. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale per i rilievi. Leggeri disagi al traffico veicolare.