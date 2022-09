Tamponamento in Costiera: donna all'ospedale

Violento tamponamento in Costiera intorno alle 15 di oggi sabato 24 settembre. Per cause in corso da accertamento da parte dei Carabinieri di Barcola, una Audi A3 ha tamponato un' Alfa Romeo Giulia. A rimanere lievemente ferita la conducente dell'Audi, una donna residente in provincia di Treviso, che è stata trasportata a Cattinara per accertamenti. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Barcola per rilievi e viabilità