Violento tamponamento in piazza Libertà: traffico bloccato per due ore

Un violento tamponamento tra due auto ha avuto luogo nel primo mattino di oggi, lunedì 30 gennaio, in piazza della Libertà, vicino allo spiazzo dove una volta sorgeva la sala Tripcovich. Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi nonostante la forza dell'impatto, ma il traffico è rimasto a lungo bloccato poiché due delle tre corsie sono rimaste chiuse per consentire la messa in sicurezza. Sul posto i vigili de fuoco e la polizia locale.