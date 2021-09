Tamponamento in via Carducci: donna all'ospedale

Incidente in via Carducci, all'altezza del civico 32. Intorno alle 16:30 un mezzo pesante ha tamponato uno scooter. Ad avere la peggio è stata la donna in sella alle due ruote che è rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato la scooterista all'ospedale e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento