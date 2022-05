Tamponamento tra due auto in viale Miramare: traffico rallentato

Un tamponamento si è verificato oggi in viale Miramare all'altezza del California Inn. Una jeep bianca, secondo le prime riscostruzioni, avrebbe tamponato una Polo in prossimità delle strisce pedonali. Maggiori i danni per l'auto tamponata (distrutto il lunotto posteriore), minori per la jeep. Non si sono registrati feriti ma il traffico risulta attualmente rallentato. Sul posto la Polizia locale.