Violento tamponamento in Carso: automobilista a Cattinara

TRIESTE - Il conducente di una autovettura è stato trasportato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, non in gravi condizioni, dopo essere rimasto vittima di un violento tamponamento. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, ha visto coinvolto anche un camion ed è avvenuto lungo il raccordo autostradale 13, nel tratto compreso tra Padriciano e Trebiciano in direzione Venezia. Dopo l'impatto, l'uomo alla guida della macchina è uscito autonomamente dal mezzo. Nel sinistro è rimasto ferito ad una spalla ed avrebbe riportato un brutto trauma alla clavicola. Sul posto, per i soccorsi, anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.