Tamponamento a tre in Costiera: un'auto ribaltata e un ferito

Un tamponamento con tre veicoli coinvolti in strada Costiera: un'auto si ribalta e un ferito viene portato all'ospedale dai sanitari del 118. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 14 febbraio, alle 15, all'altezza dell'incrocio con via della Vitalba, in direzione uscita Trieste. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul posto con quattro pattuglie.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'automedica del 118 proveniente da Opicina e l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Santa Croce, che hanno lavorato in sinergia con i vigili del fuoco per estrarre dall'auto ribaltata il ferito, poi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. I vigili del fuoco, accertatisi che tutte le persone fossero riuscite ad uscire autonomamente dai veicoli e che l'autista della macchina ribaltata fosse già affidato alle cure del personale sanitario del 118, hanno messo in sicurezza i mezzi.