Tamponamento a tre in via D’Alviano: una donna ferita

Un tamponamento ha coinvolto oggi intorno alle 18 tre auto in via D'Alviano, all'altezza del Gasometro. Una donna di 53 anni è rimasta ferita ma in modo non grave, infatti è stata portata per accertamenti al pronto soccorso di Cattinara in codice verde. La via è al momento chiusa nella direzione del centro commerciale Torri d'Europa. Sul posto, oltre che i sanitari del 118, la Polizia locale per viabilità e rilievi.

