Tamponamento tra tre auto in viale Miramare: 25enne all'ospedale

Scontro tra tre auto in viale Miramare, all'altezza della pineta. L'incidente si è verificato intorno alle 16:25, nella carreggiata in direzione centro città. Tre le auto coinvolte: una Ford Fusion condotta da un 59enne, una Toyota Rav4 condotta da un 33enne con a bordo una 25enne e una Smart condotta da un 82enne. Il sinistro è stato causato dal 33enne che, avvicinandosi alla Toyota Rav4 e la Smart ferme al passaggio pedonale, ha innescato il tamponamento a catena. Ad avere la peggio è stata la passeggera 25enne, che è stata soccorsa dagli operatori sanitari e trasportata a Cattinara. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.