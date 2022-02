Taxi si schianta e si ribalta su un fianco a borgo San Sergio: due feriti

Un taxi si è schiantato a Borgo San Sergio nella tarda serata di ieri in prossimità della chiesa. Il tassista e la passeggera sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Il taxi ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un fianco e danneggiando alcune auto in sosta. Sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco. Le dinamiche sono al vaglio delle autorità.