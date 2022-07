Tir si schianta contro il guardrail in autostrada: disagi al traffico

Un tir perde il controllo e si schianta contro il guardrail sulla corsia in direzione Venezia tra i caselli di Monfalcone est e Redipuglia. E' successo qualche minuto prima delle 17 di oggi, 14 luglio 2022. La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto da parte della Sores una richiesta di intervento e immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata dal funzionario di guardia e dall'autogru della sede centrale di Gorizia. Non risultano feriti e non sono stati coinvolti altri mezzi.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato un autoarticolato che, per cause ancora in fase di accertamento, dopo aver perso il controllo sbandando e perdendo il carico si è fermato occupando l'intera carreggiata. La parte posteriore del semirimorchio è parzialmente uscita dalla sede stradale e in bilico sopra la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trieste, che in quel punto è ad una quota inferiore.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo del suo carico e di tutta l'area del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del mezzo incidentato, del suo carico e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, sono state chiuse al traffico tra la barriera del Lisert e li svincolo di Redipuglia la carreggiata in direzione Torino e la corsia di sorpasso in direzione Trieste.