Tragedia sfiorata in viale Miramare: cinque feriti tra cui una 13enne

Un brutto schianto è avvenuto oggi in viale Miramare, a poca distanza dalla discesa verso Grignano. Nel frontale tra due auto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui una ragazza di 13 anni, trasportata al Burlo. Gli altri quattro occupanti sono stati portati all'ospedale di Cattinara. Nessuno è in gravi condizioni ma una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto e i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberarla con un intervento delicato di oltre mezzora. Le auto sono semidistrutte a causa della violenza dell'impatto. Sul posto il 118, la Polizia Locale e la Polizia di Stato. Al vaglio le esatte dinamiche dell'incidente.