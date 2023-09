Auto investe tre ciclisti: tre feriti tra cui una donna grave a Cattinara

SAN CANZIAN D'ISONZO (GO) - Un'auto travolge tre ciclisti a San Canzian d'Isonzo, sulla strada che da Monfalcone porta a Grado. È successo nel pomeriggio di oggi. I tre sono turisti sloveni, tutti sulla cinquantina e parte dello stesso nucleo familiare, e viaggiavano in gruppo con altre persone. La più grave è una donna, che ha riportato un grave trauma cranico ed è stata intubata sul posto dagli operatori del 118, per poi essere trasportata in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale di Cattinara. Anche un altro ciclista è stato portato nel nosocomio triestino in codice giallo dall'ambulanza proveniente da Gradisca, insieme all'automedica. Il terzo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Monfalcone. Il conducente dell'auto è una persona del posto. I soccorritori sono stati mandati sul posto dalla centrale operativa Sores. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Ronchi dei Legionari, presenti in loco insieme ai vigili del fuoco.