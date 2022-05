Auto si cappotta a Trebiciano, conducente a Cattinara

E' stata portata all'ospedale di Cattinara per controlli l'automobilista che verso le 8:30 di oggi 30 maggio è finita fuori strada sul Raccordo Autostradale, all'altezza dell'uscita di Trebiciano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e hanno trovato la macchina cappottata al bordo della strada. Dopo essersi assicurati che la conducente fosse riuscita ad uscire autonomamente dell'autovettura, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto, oltre al 118 che ha preso in carico la conducente, anche la polizia stradale.