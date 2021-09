Ubriaco alla guida, evita un capriolo e si schianta: denunciato

Giovedì sera si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Santa Croce a Campo Sacro. Per evitare un capriolo un’autovettura diretta a Prosecco ha sbandato, ha impattato contro un muretto paracarro e si è capovolta. Alla guida un triestino del 1985. Sul posto la Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina, il 118 e i Vigili del fuoco.

L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato positivo. E’ stato denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed è stato affidato in custodia a una ditta specializzata.