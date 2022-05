Brutto schianto a Valmaura, gravissimo motociclista di 53 anni

Un motociclista di 53 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in gravissime condizioni dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente. Il sinistro - le cui cause sono al vaglio della polizia di Stato, giunta sul posto assieme ai sanitari del 118 - è avvenuto nella tarda serata tra via Flavia e piazzale Cagni, nel rione di Valmaura. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il conducente della motocicletta sarebbe uscito di strada in maniera autonoma. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico.