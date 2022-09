TRIESTE - Sta bene il conducente di una Fiat che verso le 11 di oggi 19 settembre in via Brigata Casale si è cappottata. L'uomo è uscito dall'abitacolo in maniera autonoma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Muggia e la Polizia Locale per i rilievi. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente.