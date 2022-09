Incidente davanti al tribunale, scooterista a Cattinara

TRIESTE - È stata trasportata all'ospedale di Cattinara la giovane scooterista che nel tardo pomeriggio di oggi è rimasta vittima di un incidente, avvenuto all'incrocio tra via Coroneo e foro Ulpiano. Da una prima ricostruzione all'origine del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale e, in ausilio, un equipaggio della Squadra Volante della questura. La ragazza non verserebbe in gravi condizioni.