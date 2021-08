Schianto nella notte in via Revoltella, esce di strada e va a sbattere contro un furgone in sosta

Il sinistro non ha provocato feriti ma ha di fatto bloccato la strada fino alla rimozione del mezzo che dopo lo schianto è rimasto in mezzo alla carreggiata

Non ci sono stati feriti nell'incidente che si è verifcato poco dopo le 23:30 di ieri 17 agosto all'altezza del civico 75 di via Revoltella a Trieste. Una Lancia Y si è schiantata contro un furgone parcheggiato sulla fermata dell'autobus ed è finita in mezzo alla carreggiata. Il sinistro, fortunatamente senza conseguenze per l'occupante dell'autovettura, ha di fatto bloccato il traffico veicolare su via Revoltella fino all'arrivo del mezzo che ha rimosso la Lancia.