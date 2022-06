Scontro tra auto e moto in via Udine, un ferito

Il conducente di un mezzo a due ruote è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 12:30 di oggi 16 giugno all'incrocio tra via Udine e via Sant'Anastasio. Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ha coinvolto una automobile. Disagi al traffico per consentire i rilievi dell'incidente. La notizia è in aggiornamento.